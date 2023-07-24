العالم اليوم - خطوة تقرّب هاري كين من البايرن.. وزوجته تبحث عن منزل بميونيخ

انتم الان تتابعون خبر خطوة تقرّب هاري كين من البايرن.. وزوجته تبحث عن منزل بميونيخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مالك النادي اللندني جو لويس أبلغ رئيس النادي دانيال ليفي بضرورة بيع هاري كين هذا الصيف إذا رفض الأخير التوقيع على عقد جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونيخ يعد عرضا جديدا لضم كين، وبأن كيت زوجة المهاجم الإنجليزي تبحث عن منزل في ألمانيا.

اعتراف علني لأول مرة

• اعترف بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني علنا لأول مرة، الأسبوع الماضي، بأنه يسعى إلى التعاقد مع كين، معتبرا أن لديه فرصة جيدة لتحقيق أهدافه.

• قال الرئيس الفخري للنادي البافاري أولي هونيس للصحفيين، على هامش معسكر تدريبي للفريق في بافاريا، إن كين "أوضح في جميع المحادثات وبوضوح شديد أن قراره قد اتخذ بالانضمام إلى بطل ألمانيا هذا الصيف، وإذا تمسك بقراره سنحصل على خدماته وتوتنهام سيتخلى عنه".

• هونيس أكد كين، يريد خوض مسابقة دولية، و"توتنهام غير مؤهل الموسم المقبل لإحدى البطولات الأوروبية على عكس نادينا".

• يلعب هونيس دورا رئيسيا في اتخاذ القرارات في نادي بايرن ميونيخ، منذ إقالة رئيس مجلس إدارته أوليفر كان والمدير الرياضي البوسني حسن صالح حميديتش، في نهاية الموسم الماضي بسبب النتائج التي اعتبرت مخيبة للآمال.

• اعترف هونيس بأن المفاوضات بشأن انتقال محتمل لكين، المرتبط بعقد مع توتنهام حتى عام 2024، مع رئيس توتنهام دانيال ليفي، لم تكن سهلة.

• أوضح هونيس أن ليفي "ذكي، وعلينا أولا نقله إلى مرحلة حيث سيحدد مبلغا للصفقة".

• ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن البايرن توصل إلى اتفاق مع اللاعب بالفعل، لكن سيتعين عليه دفع حوالي 100 مليون يورو على أمل التوصل إلى اتفاق مع توتنهام.

• يبحث بايرن ميونيخ بشدة عن بديل لمهاجمه البولندي السابق روبرت ليفاندوفسكي، الذي غادر الصيف الماضي إلى برشلونة الإسباني.