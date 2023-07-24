العالم اليوم - فيديو يوثق مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 04:20 صباحاً - وثقت كاميرات المراقبة لحظة اغتيال مدرب كرة قدم خلال مباراة لفريقه في ولاية سونورا المكسيكية.

ويسمع في الفيديو صوت الطلقات التي أودت بحياة خورخي ألبرتو إن، حسبما ذكر موقع "يونيفيجن نيوز". ووفق الموقع فإن مجموعة مسلحة تقف وراء مقتل خورخي، ولم يتضح سبب ارتكابها لهذه الجريمة. وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الجريمة وقعت في ملعب "يونيون سبورتيفا كاغيمي"، بعدما أطلق 4 ملثمين النار على خورخي. ووقعت جريمة قتل المدرب عندما توقفت المباراة لتقديم العلاج لأحد اللاعبين المصابين.

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