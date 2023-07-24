العالم اليوم - قوات إسرائيلية تنسحب من مخيمي "عقبة جبر " و"نور شمس"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 07:19 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من مخيم نور شمس، شرقي طولكرم، كما انسحبت من مخيم عقبة جبر في أريحا بعد وقت قصير على اقتحامه.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية انسحبت من، صباح اليوم الاثنين، من مخيم عقبة جبر في أريحا بعد اقتحامه بوقت قصير، كما انسحبت من مخيم نور شمس شرقي طولكرم بعد ساعات من محاصرته واقتحامه وسط دمار كبير في المخيم.

وبينما لم ترد أنباء بعد عن اقتحام مخيم عقبة جبر، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا":

قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الإثنين، مخيم نور شمس.

القوات الإسرائيلية فرضت حصارا عسكريا مشددا عليه بعد اغلاق مداخله بالكامل.

شارك في الاقتحام عشرات الآليات العسكرية ترافقها جرافة.

وقعت عملية إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز، وسط مواجهات عنيفة.

نقلت "وفا" عن شهود عيان من داخل المخيم، بإصابة عدد من المواطنين.

منعت القوات الإسرائيلية سيارات الاسعاف من دخول المخيم.

وسمعت أصوات انفجارات في مخيم نور الشمس فجر الإثنين بعد اقتحام فوات إسرائيلية للمنطقة مدعومة بجرافات وآليات عسكرية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية استقدمت تعزيزات عسكرية، واقتحمت مخيم نور شمس بعد تطويق المنطقة المحيطة.

ونشرت مواقع إخبارية فلسطينية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لعملية الاقتحام وحصار مخيم نور شمس، والتصدي للقوات الإسرائيلية.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلي داهمت الليلة الماضية مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم، مشيرة إلى أنها "تعمل على اعتقال مطلوبين وتدمير متفجرات".

وأضافت الإذاعة أنه تم تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين داخل المخيم، وتم إطلاق عدة عبوات، بما في ذلك جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي ولم تقع إصابات في صفوف قوات الأمن.