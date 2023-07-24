العالم اليوم - 15 قتيلا على الأقل و19 مفقودا بعد غرق عبارة في إندونيسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 08:17 صباحاً - قالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إن السلطات الإندونيسية تبحث عن ركاب مفقودين، اليوم الاثنين، بعد غرق عبارة قبالة جزيرة سولاويسي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل.

وذكرت الوكالة في بيان:

العبارة كانت تقل 40 راكبا.

عدد القتلى 15،

المفقودون 19،

الناجون 6.

ولم يتضح بعد سبب الغرق الذي وقع في منتصف الليل تقريبا، وفقا لرويترز.

وقال محمد عرفة من الفرع المحلي لوكالة البحث والإنقاذ:

تم التعرف على جميع الضحايا.

تم تسليم الضحايا إلى عائلاتهم.

الناجون يعالجونالآن في المستشفيات المحلية".

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الإنقاذ جثث الضحايا مغطاة بقطع من القماش على أرضية المستشفى المحلي.

وكانت العبارة تنقل الناس عبر خليج في جزيرة مونا، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوبي كينداري، عاصمة إقليم سولاويسي الجنوبي الشرقي.

والعبارات وسيلة نقل شائعة في إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة، والحوادث شائعة لأن معايير السلامة المتراخية غالبا ما تسمح بتحميل السفن بشكل زائد دون معدات كافية لإنقاذ الأرواح.