العالم اليوم - إصابة مستودع ذخيرة بهجوم لمسيرات أوكرانية على القرم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 09:22 صباحاً - أعلنت مصادر موالية لموسكو في شبه جزيرة القرم، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكوي، فيما قصفت روسيا ميناء أوديسا بالمسيرات.

وقال حاكم شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا سيرغي اكسيونوف:

أنظمة الحرب الالكترونية اسقطت 11 طائرة أوكرانية مسيرة.

الهجوم الأوكراني أدى إلى إصابة مستودع للذخيرة في منطقة دجانكوي.

حطام الطائرات المسيرة ألحق أضرارا بمنزل خاص في منطقة كيروفسكي.

بحسب أكسيونوف، فإنه وفقا للبيانات الأولية، لم تحدث أضرار أو خسائر في الأرواح.

يتم إجلاء السكان داخل دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من المستودع.

تم تعليق حركة القطارات مؤقتا.

حسابات على تلغرام أفادت بسماع عدة انفجارات في شبه جزيرة القرم.

هجوم أوكراني على موسكو

وفي وقت سابق من صباح الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين وإحباط هجوم على العاصمة الروسية موسكو.

قالت وزارة الدفاع في بيان، إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين مسيرتين على أهداف في مدينة موسكو.

رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين قال إن الهجمات لم تسفر ذلك عن أضرار جسيمة أو إصابات.

وزارة الخارجية الروسية وصفت الهجوم بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو، بأنه "عمل إرهابي دولي".

هجوم روسي على أوديسا

بالمقابل، قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية استهدفت منشأة تابعة لمرفأ قرب أوديسا يدمر مخزن حبوب.

بحسب بيان قيادة العمليات الأوكرانية في جنوب البلاد، اليوم الإثنين: