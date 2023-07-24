العالم اليوم - شكلها كاد يدمرها.. مصابة بمرض قلب وجهها إلى "فقاعات"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 09:22 صباحاً - أصيبت سيدة بريطانية تدعى، مرسيدس كريستنسن، 52 عاما بمرض الورم العصبي الليفي من النوع الأول، ما أدى لظهور الكتل على وجهها وسبب لها حالة نفسية مضطربة خوفا من رأي الناس بشكلها الغريب الجديد.

ما هو التعريف الطبي لـ "الورم العصبي الليفي"؟ قصة السيدة البريطانية مع المرض أصيبت مرسيدس بالمرض لأول مرة عندما كانت بعمر 29 عاما بعد ولادتها بابنها الأخير.

ظهرت الكتل الحميدة على وجهها بشكل يشبه الفقاعات، ما أدى إلى تعرضها للتنمر بسبب غرابة شكلها.

في البداية لجأت إلى العزلة خوفا من رأي الناس، لكنها فيما بعد قررت عدم الاختباء.

قالت مرسيدس: "كنت أمتلك بشرة رائعة، بدأت الأورام في الظهور بسرعة بعد الولادة، وهو أمر طبيعي لأن أي تغيير هرموني يمكن أن يسبب أوراما". أضافت: "اختبأت كما يفعل معظم الناس، كنت أغطي وجهي بشعري، ولكن بعد تشخيص إصابة أطفالي بنفس المرض، أدركت أنني لا أستطيع الاختباء كي لا يشعر أبنائي أن المرض مخز".

وتابعت: "كنت في محل البقالة مع ابنتي ذات مرة وجاءت امرأة إليّ وقالت:" لو كنت أشبهك، فسوف أقتل نفسي ". معلومات عن المرض عادة ما تكون الحالة موروثة من أحد الوالدين.

تختلف شدته من شخص لآخر، يظهر على شكل أورام طرية وغير سرطانية تحت الجلد.

يمكن أن يظهر النمش في أماكن غير عادية مثل الإبطين والفخذين وتحت الثدي ويسبب مشاكل في العظام والعينين والأعصاب.

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