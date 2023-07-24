العالم اليوم - لوكاشنكو: مسلحو فاغنر يريدون نزهة في بولندا

انتم الان تتابعون خبر لوكاشنكو: مسلحو فاغنر يريدون نزهة في بولندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 09:22 صباحاً - قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو، خلال لقاء جمعه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إن مسلحي مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يريدون غزو بولندا، مستخدما كلمة "نزهة" في وصف الأمر.

ماذا قال لوكاشنكو عن فاغنر؟

خلال اللقاء، الذي تم الأحد في بطرسبرغ، ذكر لوكاشنكو أنه مر بحالة التوتر، لأنه كان مضطرا لكبح جماح عناصر "فاغنر".

قال لوكاشنكو: "لقد طلبوا (مسلحو فاغنر) أن يذهبوا إلى الغرب (يقصد بولندا)، اسمح لنا بذلك".

أضاف: "لماذا تريدون الذهاب إلى الغرب، فقالو إننا نتحكم بما سيحدث، دعنا نذهب في نزهة إلى وراسو (عاصمة بولندا)، وجيشوف (أكبر مدن جنوب شرقي بولندا والمركز العسكري الرئيسي فيها)".

تابع: "احتفظ بهم في وسط بيلاروسيا، كما اتفقا (موجها الحديث إلى بوتين)، ونحن نتحكم بما يحدث، لكنهم في مزاج سيئ".

قدم لوكاشنكو لبوتين خريطة قال إنها تظهر خططا بولندية لمهاجمة بيلاروسيا.

كانت بيلاروسيا استقبلت عددا من مسلحي "فاغنر" إثر محاولة التمرد القصيرة ضد حكم بوتين في يونيو الماضي.

وأثار وجودهم هناك مخاوف من احتمال اشتراكهم في نشاط عسكري جديد في القارة الأوروبية، خاصة أنه يتمركزون في معسكرات تقع على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع بولندا.

بولندا تتحسب