العالم اليوم - أرباح مصرف الراجحي الفصلية تتراجع إلى 1.1 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 09:22 صباحاً - انخفضت أرباح مصرف الراجحي السعودي، الذي يعد ثاني أكبر البنوك من حيث الموجودات، في الربع الثاني بـ 2.5 بالمئة إلى 4.15 مليار ريال (حوالي 1.11 مليار دولار)، بالمقارنة مع أرباح بـ 4.258 مليار ريال كان قد سجلها في الربع المماثلة من العام السابق.

وقال المصرف في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن سبب تراجع صافي الأرباح في الربع الثاني يعود إلى:

انخفض صافي الدخل نتيجة انخفاض اجمالي دخل العمليات بنسبة 4.5 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من العمليات الأخرى.

في المقابل انخفض اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8.4 بالمئة نتيجة انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك الزيادة في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك. بالإضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 580 مليون ريال الى 360 مليون ريال بنسبة 37.9 بالمئة.

نتائج النصف الأول

في غضون ذلك، تراجعت صافي أرباح مصرف الراجحي بشكل طفيف بنحو 1.2 بالمئة إلى 8.3 مليار ريال (حوالي 2.2 مليار دولار) بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بأرباح 8.4 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وقال المصرف إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض اجمالي دخل العمليات بنسبة 3.5 بالمئة الذي يعود بشكل رئيسي الى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار،وقابل ذلك زيادة في الدخل من تحويل العملات الأجنبية، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى.