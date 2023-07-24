العالم اليوم - اليمن.. عاصفة شديدة تحطم الواجهات الزجاجية بمطار عدن

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. عاصفة شديدة تحطم الواجهات الزجاجية بمطار عدن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 10:20 صباحاً - تسببت رياح شديدة، فجر اليوم الإثنين، في إحداث أضرار متفرقة بمطار عدن الدولي، وإصابة مسافرين، بالإضافة إلى تضرر أحد أجنحة الطائرات.