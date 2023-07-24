العالم اليوم - أرباح البنك العربي الوطني ترتفع بـ 50 بالمئة في النصف الأول

انتم الان تتابعون خبر أرباح البنك العربي الوطني ترتفع بـ 50 بالمئة في النصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 10:20 صباحاً - ارتفعت أرباح البنك العربي الوطني، إلى 2.054 مليار ريال (حوالي 550 مليون دولار) بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة نمو قدرها 51 بالمئة، مقارنة بأرباح 1.358 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من 2022.

وعزا البنك، المملوك بنسبة 40 بالمئة من قبل البنك العربي الأردني، الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الأخرى وانخفاض في إيجار ومصاريف مبانٍ.

وقابلها ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك وإطفاء وانخفاض في صافي مكاسب/ (خسائر) من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وتوزيعات أرباح وصافي دخل المتاجرة.

وفي الربع الثاني، أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 39 بالمئة، لتصل إلى 986 مليون ريال (حوالي 263 مليون دولار) مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق عند 708 ملايين ريال.

وعزا المصرف هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى:

ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 38.6 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى.

قابلها ارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك واطفاء وايجار ومصاريف مباني مع انخفاض توزيعات الأرباح وصافي مكاسب/ (خسائر) من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل المتاجرة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

أرباح مجموعة تداول تتراجع

إلى ذلك، حققت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ربحاً صافياً بلغ 196 مليون ريال (52.2 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 29.6 في المائة على أساس سنوي، قياساً بـ278.3 مليون ريال (74.2 مليون دولار) في النصف المماثل من 2022.

وأظهرت النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري، أن الشركة حققت أيضاً ربحاً صافياً بلغ 105.2 ملايين ريال (28.5 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري، بانخفاض قدره 23.6 بالمئة على أساس سنوي، مقارنةً بـ137.7 مليون ريال (36.7 مليون دولار) في الربع المماثل من 2022.

وبحسب النتائج الصادرة، الأحد، انخفضت الإيرادات التشغيلية 15.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 252 مليون ريال (67.2 مليون دولار)، قياساً بـ298.1 مليون ريال (79.4 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع إيرادات التداول بسبب انخفاض قيمة التداول بنسبة 28.4 بالمئة.

وارتفعت المصاريف التشغيلية 5.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل 168.1 مليون ريال (44.8 مليون دولار) خلال الربع الثاني من 2023، مقارنةً بـ159.8 مليون ريال (42.6 مليون دولار) في الربع المماثل من العام المنصرم.

وقالت المجموعة إن الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية في مايو الماضي بعد الاستحواذ على 51 بالمئة من رأس المال المصدر.

وزادت الأرباح من الأنشطة غير التشغيلية 113.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل 33.4 مليون ريال (8.9 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، قياساً بـ15.6 مليون ريال (4.1 مليون دولار) في ذات الفترة من 2021، بسبب الارتفاع في دخل الاستثمار.

وتراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 34.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 102.3 مليون ريال (27.2 مليون دولار) بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق 156 مليون ريال (41.6 مليون دولار).

وعزت المجموعة انخفاض الأرباح إلى تراجع الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية.

وأفصحت النتائج عن انخفاض إجمالي الربح 22.9 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 152.5 مليون ريال (40.6 مليون دولار) في الربع الثاني من 2023، قياساً بـ197.7 مليون ريال (52.7 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الفائت.