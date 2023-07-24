العالم اليوم - رسميا.. "تويتر" أصبح "X"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 10:20 صباحاً - غيّر موقع التدوين المصغر "تويتر"، الاثنين، اسمه وصورته على الحساب الرسمي من العصفور إلى الحرف "X"، كما وضع مالكه، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك الشعار الجديد على صورة حسابه الرسمي.

ماذا حدث في "تويتر" ؟ أصبحت صورة حساب "تويتر" الرسمي على المنصة نفسها عبارة عن الحرف "X" المكتوب بالحرف الأبيض والخلفية السوداء.

تغير اسم الحساب أيضا إلى الحرف "X"، لكن كلمة "تويتر" بقيت بخط صغير بعد إشارة البريد الإلكتروني @.

غاب الشعار الذي رافق "تويتر" منذ بداياته، هو العصفور الأبيض اللون والخلفية الزرقاء عن الحساب الذي يتابعه 65 مليون مغرد.

بعض الحسابات الرسمية الأخرى لـ"تويتر" مثل حساب الأعمال لم تغير حتى صباح الاثنين الشعار القديم.

يبدو أن هذا الأمر خطوة أولى على طريق تنفيذ وعد ماسك بتغيير اسم المنصة وشعارها. وفي ساعة مبكرة من صباح الاثنين، غيّر إيلون ماسك، صورة حسابه على موقع "تويتر"، واضعا الحرف "X" مكان صورته المعتادة لعشرات الملايين من المتابعين. وكتب تغريدة من حرف واحد هو الحرف نفسه. تسلسل الأحداث كان ماسك قال في وقت سابق إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.

كتب على المنصة التي يملكها: "سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور".

وتحت قيادة ماسك الصاخبة للمنصة منذ أن اشتراها في أكتوبر الماضي، غيّرت الشركة اسم أعمالها إلى "إكس كورب" بما يعكس رؤية الملياردير لتطوير "تطبيق فائق" على غرار تطبيق "وي تشات" الصيني. وصف الموقع الإلكتروني لـ"تويتر" في الماضي الشعار السابق، وهو الطائر الأبيض الأبيض اللون بأنه "أكثر أصولنا تميزا" ويضيف "ولهذا السبب نحميه بشدة".

وجرى تغيير شعار الطائر مؤقتا في أبريل بصورة كلب "شيبا إينو" الموجودة على عملة "الدوجكوين" المشفرة، الأمر الذي ساعد في زيادة القيمة السوقية للعملة بأربعة مليارات دولار.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رسميا.. "تويتر" أصبح "X" .. في رعاية الله وحفظة