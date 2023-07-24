العالم اليوم - بسبب "البيرلايت".. كارثة توقع قتلى بصالة رياضية في الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 10:20 صباحاً - انهار السقف الإسمنتي لصالة ألعاب رياضية في مدرسة في مدينة تشيتشيهار بالصين مما أسفر عن مقتل 11 يعتقد أن كثيرين منهم لاعبات للكرة الطائرة صغيرات في السن.

تفاصيل الحادث قالت السلطات إن تخزين مواد بصورة غير قانونية على سطح المبنى ربما يكون السبب في انهياره.

حاصرت الأنقاض في بداية الأمر 15 شخصا تحتها وعلمت وسائل إعلام رسمية في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي أن السلطات انتشلت آخر تلميذة من تحت الأنقاض.

ذكرت وكالة "شينخوا" نقلا عن إدارة الإطفاء والإنقاذ في المنطقة أن الانهيار وقع في مدرسة في حيلونغشا في مدينة تشيتشيهار بإقليم هيلونغجيانغ شمال شرق الصين في الساعة 2:56 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد (06:56 بتوقيت غرينتش). قال والد إحدى اللاعبات لصحيفة "تشاينا يوث ديلي" وهو منتظر عند مستشفى محلي في انتظار سماع أخبار عن ابنته البالغة 16 عاما إن فريقا من لاعبات الكرة الطائرة كان يتدرب داخل الصالة عند وقوع الحادث.

لم يتضح بعد إن كان هناك أي بالغين بين القتلى.

ذكرت السلطات أن 19 شخصا كانوا داخل صالة الألعاب الرياضية وقت وقوع الحادث وتمكن أربعة منهم من الهرب.

شهدت تلك المنطقة ومناطق أخرى عديدة في الصين هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع مما تسبب في فيضانات ودمار في بعض الأماكن. فعل غير قانوني أدى للكارثة ذكرت "شينخوا" أن تحقيقا أوليا أظهر أن عمال بناء وضعوا بشكل غير قانوني مادة البيرلايت التي يمكنها أن تمتص المياه بشكل كبير على سطح صالة الألعاب الرياضية خلال بناء مبنى تعليمي ملاصق لصالة الألعاب الرياضية.

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن هطول الأمطار أسفر عن تشبع تلك المادة بالمياه مما أدى إلى ثقل وزنها وانهيار السقف.

أضافت أن تحقيقا موسعا يجري في الحادث وأن أفرادا مسؤولين في شركة البناء محتجزون لدى الشرطة.

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