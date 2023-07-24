العالم اليوم - نتنياهو يغادر المستشفى بعد وعكة صحية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 11:18 صباحاً - غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى، الاثنين، قبل تصويت مهم للمصادقة على تعديلات قضائية تسعى الحكومة الائتلافية لإقرارها.

وتابع شاهد من "رويترز" خروج موكب نتنياهو من مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب الذي دخله رئيس الوزراء في وقت متأخر من السبت حيث خضع لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب بعدما قال الأطباء إنه مصاب "بعدم انتظام مؤقت في ضربات القلب".

وأكد مكتب نتنياهو ومركز شيبا الطبي خروج رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن يجري الكنيست، الاثنين، تصويتا بالقراءات النهائية لمقترح بتعديل قانون يمنح المحكمة العليا صلاحية إلغاء قرارات الحكومة والوزراء التي تعتبرها "غير معقولة".

الإصلاحات القضائية