العالم اليوم - فيديو.. عراك في مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد "الودية"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. عراك في مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد "الودية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 11:18 صباحاً - شهدت مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد الودية الأخيرة عراكا بين جماهير الفريقين على مدرجات الملعب.

وظهر المشجعون خلال مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر"، يتشاجرون بالإيدي ويعتدون على بعضهم البعض.

وفاز مانشستر يونايتد على أرسنال، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وبالرغم من فوز مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، إلا أن الفريقين قرروا اللجوء لركلات الترجيح للتعرف على الفريق الفائز، واستطاعت كتيبة الهولندي إريك تن هاغ تحقيق الفوز فيها أيضا بنتيجة 5-3 .