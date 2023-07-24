العالم اليوم - أرباح "شيفرون" الفصلية تهبط بنحو النصف لكنها تتجاوز التوقعات

انتم الان تتابعون خبر أرباح "شيفرون" الفصلية تهبط بنحو النصف لكنها تتجاوز التوقعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 12:22 مساءً - تجاوزت أرباح شركة شيفرون، ثاني أكبر شركة نفط أميركية، تقديرات وول ستريت في الربع الثاني، في وقت أشار الرئيس التنفيذي مايكل ويرث إلى أن الشركة لا تزال منفتحة لمزيد من عمليات الاستحواذ وزيادة توزيعات المساهمين هذا العام.

وفي استعراض نادر لنتائجها المالية تزامن مع إعلان رئيسها المالي التقاعد، كشفت شركة شيفرون عن صافي ربح قدره 6 مليارات دولار في الربع المنتهي في 30 يونيو، وسيتم الإعلان عن النتائج الكاملة يوم الجمعة 28 يوليو المقبل.

ورغم أن هذا الربح هو ما يقرب من نصف الربح التاريخي المحقق في نفس الفترة من العام الماضي عند نحو 11.6 مليار دولار، فإن الربح المعدل 3.08 دولار للسهم تفوق على تقدير وول ستريت البالغ 2.97 دولار للسهم.

بلغ إنتاج شيفرون من النفط والغاز في حوض بيرميان، أكبر حقل صخري أميركي، 772 ألف برميل يوميًا.

وقال الرئيس التنفيذي مايكل ويرث إن حجم الإنتاج هو "أعلى ربع شهدناه .. بنمو 10 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي".

وأضاف أن مشروع توسعة الشركة في كازاخستان "مستمر في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية".

أشار ويرث إلى أن الشركة لا تزال منفتحة لصفقات الاندماج والاستحواذ وزيادة توزيعات المساهمين.

قال ويرث: "لدينا القدرة على القيام بالأمرين". "لا يتعين علينا مقايضة أحدهما بالآخر".

وافقت الشركة في وقت سابق من هذا العام على الاستحواذ على PDC Energy مقابل 7.6 مليار دولار. من المقرر إغلاق الصفقة الشهر المقبل.