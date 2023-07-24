العالم اليوم - أسهم إسبانيا تقود خسائر البورصات الأوروبية بعد الانتخابات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 01:20 مساءً - تصدرت الأسهم الإسبانية الخاسرين بين البورصات الأوروبية، الاثنين، بعد انتهاء الانتخابات العامة في البلاد دون فائز واضح مما يشير إلى جمود سياسي ويثير القلق بين المستثمرين.

وهبط مؤشر الأسهم الإسبانية 1.1 بالمئة مسجلا أدنى مستوياته في نحو أسبوع بعدما لم تمنح نتائج الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع أيا من اليمين أو اليسار مسارا مريحا لتشكيل الحكومة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش.

وهوى سهم شركة بافاريان نورديك 23.1 بالمئة.

وتراجع سهم فيليبس الهولندية للتكنولوجيا الصحية 5.8 بالمئة بعدما عبرت عن مخاوفها حيال مساعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا المرتبطة بقطاع الصحة.

وصعد سهم بنك جوليوس باير السويسري ستة بالمئة بعدما أعلن عن نمو أرباحه الصافية 18 بالمئة في النصف الأول من 2023.