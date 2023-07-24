العالم اليوم - 558 مليون دولار أرباح "بيتك" الكويتي بالربع الثاني 2023

انتم الان تتابعون خبر 558 مليون دولار أرباح "بيتك" الكويتي بالربع الثاني 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 01:20 مساءً - أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الاثنين، أنه حقق زيادة نسبتها 149.8 بالمئة في أرباحه الفصلية في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي.

وقال بيتك في بيان للبورصة الكويتية إنه حقق 171.293 مليون دينار (558.28 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني من 2023، مقارنة مع 68.583 مليون دينار قبل عام.

وأشار البيان إلى أن الربح الصافي نصف السنوي ارتفع 141 بالمئة إلى 333.39 مليون دينار مقارنة بمبلغ 138.083 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2022.

وعزا البيان الزيادة في الأرباح نصف السنوية إلى مساهمة مجموعة البنك الأهلي المتحد التي تم الانتهاء من الاستحواذ عليها في الربع الأخير من 2022 بالإضافة إلى الزيادة في إيرادات الأنشطة الرئيسية لمجموعة بيتك.

وقال البيان إن البنك يعتزم توزيع عشرة فلوس عن كل سهم كأرباح نقدية نصف سنوية.