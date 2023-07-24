العالم اليوم - قضم الأظافر ونتف الشعر.. حل الاضطراب السلوكي الشائع

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 01:20 مساءً - يعتبر قضم الأظافر ونتف الشعر من الاضطرابات السلوكية الشائعة التي تستلزم العلاج، لما لها من آثار جسدية ونفسية تقلق الأشخاص الذين اعتادوا عليها.