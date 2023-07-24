العالم اليوم - الهجوم بالمسيّرات على موسكو "كان عملية خاصة" نفذتها كييف

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 02:18 مساءً - قال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية لوكالة فرانس برس إن الهجوم بمسيّرتين، الذي استهدف العاصمة الروسية موسكو صباح الاثنين، كان "عملية خاصة" نفذتها كييف.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن "الهجوم بمسيّرتين على موسكو اليوم كان عملية خاصة نفذها جهاز الاستخبارات العسكرية" التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وعلى الصعيد ذاته نقل مراسلنا في كييف تعليق الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على الانفجارات التي وقعت في موسكو وشبه جزيرة القرم.

وقالت المتحدث باسم الاستخبارات الأوكرانية أندري يوسوف:

إن حقيقة أن "الانفجار" الأول وقع في موسكو في منطقة حيث توجد المؤسسات الرئيسية لقطاع الأمن والدفاع عن روسيا هذا يعني أنه حتى مثل هذه المؤسسات لا يتم حمايتها ولم تعد تحت سيطرة نظام بوتين.

الاستخبارات الأوكرانية تراقب في الوقت نفسه الكثير من أعمدة الدخان "الانفجارات" في زوايا مختلفة من "الأراضي المحتلة" (شبه جزيرة القرم) مؤقتا.

مثل هذه العمليات ستستمر وستكتسب زخماً حتى يتم طرد "المحتلين" من الأراضي الأوكرانية وإعادة العدالة في إطار القانون الدولي.

روسيا: الهجوم عمل إرهابي

واليوم الاثنين، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، محاولة نظام كييف شن هجوم بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو، بأنه "عمل إرهابي دولي".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أنه في حوالي الساعة 4:00 صباحا، استهدفت طائرتان مسيرتان مبنيين غير سكنيين في العاصمة، مؤكدا أن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة ولم تقع إصابات.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الدفاع الروسية:

أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين.

تصدت منظومات الدفاع الإلكتروني للطائرتين المسيرتين وأسقطتهما.

الهجوم لم يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

الهجوم على شبه جزيرة القرم

وصباح الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ "هجوم إرهابي" باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم.

وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية:

أعلن حاكم شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا سيرغي أكسينوف: