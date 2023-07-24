العالم اليوم - بعد الفيديو المؤثر.. هدية محمد بن راشد لفارسة العراق الصغيرة

انتم الان تتابعون خبر بعد الفيديو المؤثر.. هدية محمد بن راشد لفارسة العراق الصغيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 02:18 مساءً - وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بمنح وإهداء الطفلة العراقية لانيا فاخر، مجموعة خيول بعد موت فرسها وظهورها في فيديو وهي تبكي عليه.

كما وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أيضا بدعم الطفلة لإنشاء مركز تدريبي خاص بها.

وكانت الفارسة الصغيرة لانيا، البالغة من العمر 8 سنوات قد فقدت فرسها وصديقها الوحيد "جسنو" وأثارت حالة من التعاطف والتفاعل معها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتصنف لانيا، كأصغر فارسة في إقليم كردستان العراق فهي من مواليد 2015، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها والذي أهداها إياه والدها منذ كانت في سن الخامسة.

قالت الفارسة الصغيرة:

حصانها الوحيد كان مريضاً في الفترة الأخيرة.

حاولت قدر المستطاع مساعدته والدخول لإطعامه ورعايته بالرغم من أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه.

رغم خسارتها لأغلى صديق لديها، إلّا أنها لن تنساه وهي لاتزال تذهب إلى قبره حاملةً التفاح والسكر.

تحلم بأن يكون لها مكان خاص لتعليم شباب وبنات كردستان الفروسيّة.

وقد عبرت مختلف تعليقات رواد المنصات الاجتماعية، عن حجم التأثر والتعاطف الواسعين مع الطفلة.

دلالات تربوية واجتماعية

تقول الباحثة الاجتماعية نوال الإبراهيم، في حديث مع موقع "دوت الخليج":