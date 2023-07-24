العالم اليوم - الجيش السوداني يهدد بقصف أي مركبة على طريق الصادرات

انتم الان تتابعون خبر الجيش السوداني يهدد بقصف أي مركبة على طريق الصادرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 02:18 مساءً - أعلن الجيش السوداني، الإثنين، إغلاق طريق رئيسي أمام حركة المركبات، مهددا بقصف أي مركبة تمر فيه، قائلا إن قوات الدعم السريع تستغل هذا الطريق في المجهود الحربي.

بيان الجيش أصدرت القيادة العامة للجيش السوداني قرارا، قالت إنه يأتي "استنادا لقرار مجلس الوزراء، ويقضي بإغلاق طريق الصادرات بارا الخرطوم أمام حركة أنواع السيارات كافة".

أكد الجيش السوداني أن قرار إغلاق الطريق جاء "نتيجة لاستخدامه بواسطة الميليشيا المتمردة (يقصد قوات الدعم السريع) في نقل منهوبات المواطنين وإدخال المرتزقة للبلاد".

قال إنه سيتعامل مع كل أنواع المتحركات على هذا الطريق كأهداف عسكرية للتدمير.

دعا المواطنين السودانيين إلى استخدام طريق بديل، وهو طريق الأبيض كوستي الخرطوم. غارات الجيش في سياق متصل، نفذ الجيش السوداني غارات جديدة قصف خلالها مواقع الدعم السريع شرقي الخرطوم وجنوب بحري وجنوب أم درمان، وسط إطلاق قوات الدعم للمضادات الأرضية. وسُمع دوي إطلاق المدفعية الثقيلة من قاعدة كرري العسكرية شمالي أم درمان، باتجاه مواقع الدعم شمالي الخرطوم بحري وشرقي أم درمان. وأفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بمنطقة بري قرب محيط القيادة العامة شرقي الخرطوم، وجنوبي بحري قرب محيط سلاح الإشارة للجيش السوداني. 100 يوم على القتال دخل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومه الـ100.

شرد ما يزيد على 3 ملايين سوداني، منهم أكثر من 700 ألف فروا إلى دول مجاورة.

تقول وزارة الصحة إن القتال أودى بحياة زهاء 1136 شخصا، لكن المسؤولين يعتقدون أن العدد أكبر من ذلك، وسط تقديرات بأن العدد تجاوز 3 آلاف.

لم يتمكن الجيش ولا قوات الدعم السريع من تحقيق انتصار، إذ تصطدم هيمنة قوات الدعم السريع على الأرض في العاصمة الخرطوم بنيران سلاح الجو والمدفعية بالجيش.

لا يلوح في الأفق أي أمل لوقف القتال بين الطرفين، خاصة مع فشل جهود الوساطة الدولية في وقف إطلاق النار، ناهيك عن إيجاد سبيل للحل.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الجيش السوداني يهدد بقصف أي مركبة على طريق الصادرات .. في رعاية الله وحفظة