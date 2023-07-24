العالم اليوم - بالفيديو.. حرائق الجزائر تقتل وتصيب العشرات وتلتهم الغابات

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. حرائق الجزائر تقتل وتصيب العشرات وتلتهم الغابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 03:22 مساءً - توفي 15 شخصا وأصيب 26، من جراء موجة الحرائق التي تضرب أنحاء متفرقة من الجزائر، وفقا لمصادر رسمية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، الثلاثاء، إنها سجلت نشوب 97 حريقا في الغابات الأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية، خلال ليل الإثنين.

وأوضحت الوزارة أن ولايات بجاية والبويرة وجيجل سجلت الحرائق الأوسع رقعة، بفعل الرياح القوية التي شهدتها هذه المناطق.

وأضافت: "الحرائق أسفرت عن وفاة 15 شخصا و26 جريحا".

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