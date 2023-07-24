العالم اليوم - الصين تؤكد أن اقتصادها "يواجه صعوبات وتحديات جديدة"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 03:22 مساءً - أكد كبار المسؤولين الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ، أن اقتصاد البلاد "يواجه صعوبات وتحديات جديدة"، خلال اجتماع للبحث في الوضع الاقتصادي نشر الإعلام الرسمي خلاصته الإثنين.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بكين ستسعى جاهدة لتحقيق أهدافها السنوية للتنمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الاثنين أن شي أدلى بهذه التصريحات الجمعة خلال لقاء مع شخصيات من خارج الحزب الشيوعي للاستماع لآرائهم بشأن الوضع الاقتصادي الراهن بالصين.

ولفت المجتمعون الى أن "العملية الاقتصادية الراهنة تواجه صعوبات وتحديات جديدة، تعود بشكل رئيسي الى الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات التشغيلية لبعض الشركات، والمخاطر المرتفعة والأخطار المخفية في قطاعات أساسية، وبيئة خارجية معقّدة وحادّة"، وفق ما أوردت محطة "سي سي تي في" العامة.

ويعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم اجتماعا في أواخر يوليو لمراجعة الوضع الاقتصادي للبلاد قبل الإجازة الصيفية في أغسطس.

ويأتي اجتماع 2023 بعد أيام من نشر مؤشرات اقتصادية كانت دون التوقعات.

وأقر اجتماع الإثنين بضرورة أن تعمد الصين الى "تطبيق قانون تنظيمي محدد وفاعل للاقتصاد الكلّي، وتقوية تنظيم مواجهة التقلبات الدورية واحتياطات السياسات"، داعيا الى بذل جهود لزيادة الطلب المحلي و"تعديل سياسات القطاع العقاري وتحسينها بطريقة مناسبة"، وفق ما قالت "سي سي تي في".

وتحدد الصين هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو خمسة بالمئة.