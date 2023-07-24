العالم اليوم - رابطة الأندية المصرية تعلن عن عقوبة الشحات بعد "صفع الشيبي"

انتم الان تتابعون خبر رابطة الأندية المصرية تعلن عن عقوبة الشحات بعد "صفع الشيبي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 04:20 مساءً - قررت رابطة الأندية في مصر، الإثنين، إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه (نحو 650 دولار)، بعد واقعة اعتدائه على لاعب بيراميدز محمد الشيبي، الأحد.

والتقطت كاميرات اعتداء الشحات على الشيبي بـ"صفعة"، في أعقاب خسارة الأهلي بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز، بمباراة تحصيل حاصل بعد أن حسم الفريق الأحمر لقب الدوري الممتاز.

وأثارت اللقطة ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بين مطالبين بتوقيع عقوبة كبيرة على الشحات، ومن يرون أن ما فعله كان رد فعل لـ"استفزاز" من جانب لاعب بيراميدز المغربي.

وتعد رابطة الأندية كيانا منفصلا عن اتحاد الكرة في مصر، ومن المحتمل أن يوقع الاتحاد ممثلا في لجنة الانضباط عقوبة أخرى على الشحات، وفق تقارير صحفية.

وكانت إدارة الأهلي قررت في أعقاب اللقاء، توقيع "غرامة مالية كبيرة" على اللاعب، قدرتها مصادر بـ300 ألف جنيه مصري (نحو 10 آلاف دولار).

مباراة عصيبة