العالم اليوم - الكنيسيت يقر بندا رئيسيا بقانون التعديلات القضائية "الجدلي"

انتم الان تتابعون خبر الكنيسيت يقر بندا رئيسيا بقانون التعديلات القضائية "الجدلي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 04:20 مساءً - أقر الكنيسيت الإسرائيلي، الإثنين، بندا رئيسيا في قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية.

وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، بينما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

وجاء التصويت بعد جلسة عاصفة، هتف فيها نواب المعارضة بكلمة "عار" ثم انسحبوا من القاعة.

وعكس التصويت تصميم نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف على المضي قدما في الخطة، رغم الاحتجاجات الحاشدة والمستمرة لأشهر، ومعارضة قادة الأعمال وجنود الاحتياط والمسؤولين القانونيين.