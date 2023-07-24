العالم اليوم - روسيا: نحتفظ بحقنا في الانتقام من الهجوم على موسكو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 04:20 مساءً - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قاسية ردا على الهجمات بالطائرات المسيرة التي ينفذها نظام كييف.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان، تعليقا على هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف منشآت في موسكو والقرم:

إن سعي الغرب وتركيزه على زيادة تفاقم الوضع "يقف وراء تصرفات أوكرانيا الوقحة".

إن "الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات صارمة ردا على الهجمات الأوكرانية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين، إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مبنيين في موسكو.

كذلك تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ "هجوم إرهابي" باستخدام 17 مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم، ليلة الاثنين.

مقتل 600 أوكراني وإسقاط 35 مسيرة أوكرانية

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت الدفاع الروسية إحباط جميع محاولات هجوم القوات الأوكرانية على مختلف المحاور، والقضاء على أكثر من 600 عسكري أوكراني وإسقاط 35 مسيرة وتدمير العشرات من نقاط القيادة ومخازن الأسلحة.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: