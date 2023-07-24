العالم اليوم - واقعة جديدة لحرق المصحف في الدنمارك.. والعراق يدين

انتم الان تتابعون خبر واقعة جديدة لحرق المصحف في الدنمارك.. والعراق يدين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 05:18 مساءً - أقدم شخصان على حرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن، الإثنين، مما يزيد من احتمال تدهور العلاقات بين العراق والدنمارك.

دهس أحد الشخصين على المصحف وأشعل فيه النار، واضعا علم العراق بجواره على الأرض.

وينتمي الشخصان لجماعة تطلق على نفسها اسم "الوطنيون الدنمركيون"، التي كانت قد قامت بواقعة مماثلة الأسبوع الماضي بثتها مباشرة على "فيسبوك".

العراق يدين

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزارة الخارجية قولها، إن العراق يدين حرق المصحف أمام سفارته.

وأضافت الوكالة أن الوزارة تطالب سلطات الدول في الاتحاد الأوروبي "بإعادة النظر سريعا بما يسمى بحرية التعبير وحق التظاهر".

وشهدت إيران والعراق احتجاجات بعدما سمحت السلطات في الدنمارك والسويد بحرق نسخ من المصحف، بموجب قواعد حماية الحق في حرية التعبير.

وأضرم محتجون في العراق النار في سفارة السويد في بغداد، الخميس.

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد، السبت، بدعوة من أحزاب مشاركة في الحكومة وفصائل مسلحة، احتجاجا على حرق مصاحف أو تمزيقها في السويد والدنمارك.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الإثنين، أن الطاقم الدبلوماسي لبعثة الدنمارك غادر بغداد.

وقال الصحاف لـ"واع"، إن "الطاقم الدبلوماسي لبعثة الدنمارك في بغداد غادر الأراضي العراقية منذ يومين".