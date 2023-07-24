رئيس الوزراء اليوناني: نحن في حرب.. لا يزال أمامنا 3 أيام صعبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 05:25 مساءً - أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده "في حرب" ضد حرائق الغابات، و"لا يزال أمامنا 3 أيام صعبة" بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال ميتسوتاكيس اليوم الاثنين أمام البرلمان إنه تم إجلاء 32 ألف شخص وقائيا في نهاية الأسبوع من جزيرتي رودوس وكورفو السياحيتين.

ويواصل عناصر الإطفاء مكافحة حرائق الغابات الناجمة عن موجة الحر في اليونان، بعد إجلاء غير مسبوق لآلاف السياح من جزيرتي رودوس وكورفو.

وفي وقت سابق، قال يانيس ارتوبيوس الناطق باسم فرق الإطفاء، إن حرائق الغابات أدت إلى "إجلاء 2466 شخصا وقائيا" ليل الأحد الاثنين، مؤكدا عدم وقوع أضرار حتى الآن في المنازل او الفنادق.

وأدى حريق كبير في جزيرة رودوس السياحية أيضا في جنوب شرق بحر إيجه السبت، إلى إجلاء أكثر من 32 ألف سائح، خلال "أكبر عملية" من نوعها "تشهدها اليونان على الإطلاق" وسط موجة حر جديدة بحسب ما أعلنت السلطات.

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية أن موجة الحر ستشتد غدا الثلاثاء، وخصوصا الأربعاء، حيث يتوقع أن تصل الحرارة إلى 44 درجة مئوية.

وأضافت أنه بعد ظهر الأربعاء "من المتوقع أن تضرب عواصف وسط البلاد وغربها قبل أن تنخفض الحرارة 6 إلى 8 درجات مئوية".