العالم اليوم - منتخب مصر يعلق على "المفاوضات السعودية" مع فيتوريا

انتم الان تتابعون خبر منتخب مصر يعلق على "المفاوضات السعودية" مع فيتوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 06:22 مساءً - نفى مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد غرابة، الإثنين، ما ذكرته تقارير صحفية سعودية عن تواصل المدير الفني لـ"الفراعنة" روي فيتوريا مع أهلي جدة لتولي تدريب الفريق السعودي خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن أهلي جدة حصل على موافقة فيتوريا لقيادة الفريق، شرط تكفل النادي السعودي بتصفية كافة المستحقات المالية المترتبة على إلغاء عقده مع منتخب مصر.

وأضافت الصحيفة السعودية أن اسم الفرنسي جوليان ستيفان المدير الفني لستراسبورغ الفرنسي السابق، لا يزال مطروحا لتولي تدريب الأهلي في حال عدم التوصل لاتفاق نهائي مع فيتوريا.

وعلق غرابة على خبر الصحيفة السعودية عبر حسابه على "إكس"، الاسم الجديد لـ"تويتر": "هذا الخبر غير صحيح. لم يحدث أي تواصل سواء شفهيا أو رسميا يخص التفاوض مع أحد الأندية السعودية حتى الآن. المدير الفني مستمر مع منتخب مصر".

وخاض المدرب البرتغالي تجربة ناجحة سابقة مع نادي النصر السعودي، وتوج معه بلقب الدوري موسم 2018-2019، وقاد الفريق للوصول لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأطلق جمهور أهلي جدة وسم "فيتوريا مطلب أهلاوي"، للضغط على إدارة النادي للتعاقد مع المدير الفني.

الشرط الجزائي