العالم اليوم - وفاة مهاجم منتخب إنجلترا السابق بعد أزمة قلبية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 06:22 مساءً - أعلنت أسرة تريفور فرانسيس مهاجم منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق وفاته، الإثنين، عن عمر 69 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية.

وبدأ فرانسيس مسيرته الكروية في برمنغهام سيتي في 1970 قبل أن ينتقل إلى عدة أندية، منها نوتنغهام فورست ومانشستر سيتي وشيفيلد وينزداي.

وأصبح فرانسيس أول لاعب بريطاني تصل قيمته إلى مليون جنيه إسترليني (1.28 مليون دولار) عام 1979، حين انتقل من برمنغهام إلى فورست، وسجل هدف الفوز في نهائي كأس أوروبا أمام مالمو السويدي.

بيان أسرته لوسائل الإعلام

"توفي تريفور فرانسيس عن عمر 69 عاما".

"أصيب بأزمة قلبية في شقته في إسبانيا هذا الصباح".

"الجميع في حالة صدمة والحزن يعتصرنا. كان لاعبا أسطوريا وشخصا ودودا للغاية".

ودرب فرانسيس أيضا كوينز بارك رينجرز وشيفيلد وينزداي وبرمنغهام وكريستال بالاس.

وقال نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز: "يشعر النادي بحزن بالغ لوفاة تريفور فرانسيس الفائز بكأس أوروبا مرتين. كان أسطورة في فورست ولن ننساه ما حيينا".