العالم اليوم - الهاشمي عضوا بمجلس إدارة بنك التنمية الجديد لدول البريكس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 07:20 مساءً - اختار بنك التنمية الجديد لدول البريكس، ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية الإماراتية لشغل منصب عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومدير المجموعة.

جاء ذلك إثر انتخابات داخلية على هامش الاجتماع السنوي الثامن، المنعقد مؤخرا بمدينة شنغهاي في الصين. والهاشمي أول إماراتية وعربية تشغل هذا المنصب الدولي الرفيع ضمن مجموعة البريكس. وتضم مجموعة البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الهاشمي عضوا بمجلس إدارة بنك التنمية الجديد لدول البريكس .. في رعاية الله وحفظة