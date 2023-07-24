العالم اليوم - "UBS" يتلقى غرامة بـ 387 مليون دولار بسبب كريدي سويس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 08:21 مساءً - علن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الإثنين، تغريم العملاق المصرفي السويسري، "UBS"، ما يقرب من 400 مليون دولار لسوء السلوك من قبل كريدي سويس.

دفع المنظمون السويسريون بنك "UBS" للاستحواذ على منافسه السابق كريدي سويس في وقت سابق من هذا العام، وسط أزمة مصرفية حفزها انهيار بنك "سيليكون فالي" الإقليمي الأميركي.

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان، الاثنين، تغريم "UBS" ما مجموعه 387 مليون دولار، من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبنك إنجلترا، بسبب فشل كريدي سويس "في إدارة" المخاطر التي جاءت من انهيار صندوق الاستثمار العائلي الأميركي "Archegos" ، على الرغم من التحذيرات المتكررة.

كلف الانهيار الدراماتيكي لصندوق التحوط العائلي الذي يديره "بيل هوانج"، كريدي سويس خسائر بنحو 5.5 مليار دولار.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن سوء السلوك ينطوي على ممارسات إدارة مخاطر الائتمان غير الآمنة وغير السليمة لدى التعامل مع "Archegos"، وأعلن عن غرامة على "UBS" بقيمة 268.5 مليون دولار.

كما أعلن بنك إنجلترا المركزي، أن هيئة التنظيم الاحترازية في البنك، ستفرض أيضًا غرامة على المالك الجديد لبنك كريدي سويس، مضيفًا أن إجمالي الغرامات التي يفرضها المنظمان سيصلان إلى حوالي 387 مليون دولار.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الإجراء ضد "UBS"، تم اتخاذه بالاشتراك مع هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية.