العالم اليوم - جريمة هزت العراق.. طفل قتلته زوجته أبيه بالطعن والصعق والملح

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 08:21 مساءً - بعد تعذيب شديد، فاضت روح طفل عراقي يبلغ من العمر 7 أعوام، في جريمة ارتكبتها زوجة أبيه وفق عائلته. وبعد ظهور التفاصيل المروعة للجريمة اجتاحت موجة غضب واسعة الرأي العام في البلاد.

تفاصيل الجريمة

كشف ذوو الطفل المغدور لوسائل الإعلام المحلية، أن موسى فارق الحياة بعد تعذيب شديد ظهرت آثاره على جسده.

كان جسد الطفل مليئا بالكدمات والطعنات العميقة بالسكاكين والصعق بالكهرباء.

ذكروا أن زوجة أبيه أجبرته على تناول كيلوغرام من الملح مع تعنيفه وضربه، مما أدى إلى وفاته.

القبض على المتهمة

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد في بيان مقتضب، الإثنين، إلقاء القبض على من قالت إنها قاتلة الطفل.

قالت المديرية: "قاتلة الطفل موسى ولاء في منطقة الخطيب خلف قضبان مكافحة الإجرام".

أكدت: "سوف يتم نشر تفاصيل الجريمة لاحقا".

صور تقشعر لها الأبدان

صور جثة الطفل المفزعة أثارت عاصفة واسعة من الاستنكار والغضب بين العراقيين، وهو ما عكسته تعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي التي بدت عاجزة، وفق الكثيرين منهم، عن وصف هول ما ارتكبته زوجة الأب بحق الطفل.

ألقى البعض منهم باللوم كذلك على والد الضحية، مستغربين أنه لم يلاحظ تعرض طفله للتعنيف والضرب سابقا من قبل زوجة أبيه، وهو ما قاد في النهاية لارتكاب هذه الجريمة الشنيعة.

تقول الناشطة المدنية المدافعة عن حقوق الإنسان سارة جاسم، في لقاء مع موقع "دوت الخليج":