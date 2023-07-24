العراق يعلن مغادرة طاقم البعثة الدنماركية أراضيه
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، ان الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك غادر بغداد بالفعل.
وقال الصحاف في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية إن "الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك في بغداد غادر الأراضي العراقيّة منذ يومين".
ياتي ذلك، في ضوء البيان الصادر عن وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين، حيث أعربت فيه عن إدانتها لتكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك؛ مشيرة الى "ان مثل هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرُّف والكراهية أن تضع المجتمعات أمامَ تهديد حقيقيّ للتعايش السلميّ".
وكانت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن شهدت مؤخرا تكرارا لعمليات حرق نسخ للمصحف الشريف أمام مبنى السفارة العراقية، وهو ما أثار ردود فعل رسمية وشعبية غاضبة في العراق، وفي عدد من الدول الإسلامية.
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