1300 موقع في أمريكا ملوثة بالنفايات الخطرة

1300 موقع في أمريكا ملوثة بالنفايات الخطرةكشف تقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية، بأن 1300 موقع في أنحاء الولايات المتحدة، تم تصنيفها على أنها خطرة، بسبب تلوثها بالنفايات الخطرة.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن الوكالة في تقريرها، الليلة الماضية، القول: إن أكثر من 1300 موقع ملوثة أو معرضة لخطر التلوث، وتشكل خطرا على الصحة لأنها تلوثت بالنفايات الخطرة.. مشددة على أن تطهير هذه المواقع يعتبر أولوية وطنية.

ولفت التقرير إلى أن هذه المواقع تشمل مناطق التعدين أو ردم النفايات أو منشآت صناعية سيئة الإدارة.

ووفقا للقائمة التي نشرتها الوكالة فهناك 1336 موقعا تعتبر شديد الخطورة، و40 موقعا إضافية معرضة لتصبح شديدة التلوث، مبينة أنه في (سيليكون فالي) في كاليفورنيا، المناطق الملوثة هي التي يلوث فيها مصنعو أشباه الموصلات المياه الجوفية.

أما في أوكلاهوما، فالتلوث سببه مصفاة نفطية تلوث التربة والمياه.. وفي ألاباما، الثلوث سببه شركة تنتج المبيدات وتتخلص من النفايات في حفر مفتوحة، وانتهى الأمر بهذه المواد الكيميائية بالتدفق إلى الأنهار والأراضي القريبة.