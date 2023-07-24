العالم اليوم - نتنياهو بعد إقرار التعديلات القضائية: المحاكم ستظل مستقلة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 09:22 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إنه يأمل في أن يتوصل الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب دينية وقومية إلى اتفاق مع المعارضة، حول خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف بحلول نهاية نوفمبر.

وأضاف نتنياهو في تصريحات تلفزيونية بعد ساعات من إقرار الكنيست قانونا يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، أن المحاكم ستبقى مستقلة.

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