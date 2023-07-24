العالم اليوم - بالفيديو.. سيارة تقتحم مظاهرة وتدهس محتجين في إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 10:20 مساءً - أصيب عدد من المتظاهرين، ليل الإثنين، إثر حادث دهس استهدف الاحتجاجات التي تضرب إسرائيل على خلفية إقرار التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

ووقع الحادث على طريق رئيسي في مدينة كفار سابا شمالي إسرائيل، ورصدته مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي. وحسب مصادر "دوت الخليج"، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به في تنفيذ حادث الدهس، بعد أن تمكنت من إيقاف السيارة. التوتر مستمر تستمر الاحتجاجات في إسرائيل، الإثنين، بعدما أقر الكنيست مشروع القانون الأول في خطة تعديلات قضائية اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد انهيار المساعي التي بذلت حتى اللحظة الأخيرة للتوصل إلى تسوية، وإخفاقها في تهدئة أزمة دستورية تعصف بإسرائيل منذ أشهر.

جاء إقرار التعديل على قانون يتيح للمحكمة العليا إبطال بعض قرارات الحكومة إذا كانت "تفتقر للمعقولية" بموافقة 64 صوتا من دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة وبعضهم يردد هتاف "يا للعار!".

بدأت الاحتجاجات على التعديلات في وقت مبكر من الإثنين، بعدما اقتادت الشرطة بعيدا محتجين قيدوا أنفسهم بالسلاسل وأغلقوا الطريق أمام البرلمان.

بحلول المساء، خرج المحتجون إلى شوارع المدن في أنحاء البلاد.

تمثل الخطوة جزءا من خطة أعلنتها الحكومة في يناير بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين، لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثار قلق الحلفاء في الخارج حول سلامة الديمقراطية في إسرائيل.

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