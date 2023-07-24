العالم اليوم - تحذير سوداني لكينيا: القوات التي سترسلونها لن تعود (فيديو)

انتم الان تتابعون خبر تحذير سوداني لكينيا: القوات التي سترسلونها لن تعود (فيديو) من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 10:20 مساءً - رفض قائد بارز في الجيش السوداني بشدة مبادرة تقودها كينيا لإرسال قوات حفظ سلام من شرق إفريقيا، للمساعدة في إنهاء الصراع الدائر في السودان منذ أكثر من 100 يوم.

وفي مقطع فيديو نشر الإثنين، أشار مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا إلى أن "أيا من هذه القوات لن يعود إلى بلده".

وقال العطا موجها حديثه لجنود سودانيين: "قوات شرق إفريقيا خلوها في محلها. (تريد) تأتي بالجيش الكيني تعالى"، وأقسم على "عدم عودة أي من هذه القوات".

كما اتهم القائد العسكري كينيا بأن "دولة ثالثة اشترتها"، من دون أن يذكر الدولة التي قصدها بالاسم.

وقال وزير الشؤون الخارجية الكيني كورير سينغ أوي لـ"رويترز": "هذا التصريح لا يستحق تعليقا منا"، مضيفا أن "الاتهامات السودانية لا أساس لها من الصحة"، وأن بلاده "محايدة" في الصراع الدائرة بالسودان.

وتابع: "بالإصرار على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال إشراك الأطراف المدنية في أي عملية وساطة والدعوة إلى المساءلة عن الأعمال الوحشية، فقد يجد البعض في السودان صعوبة في قبول هذه المبادئ".

وساطات لم تنجح