العالم اليوم - الكشف عن هدف الاجتماع بين وزير بيلاروسي وقادة من "فاغنر"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 12:22 صباحاً - أعلنت سلطات بيلاروسيا الإثنين أنها بحثت في "التهديدات والتحديات" على حدود بلادها المتاخمة لأوكرانيا وبولندا مع مجموعة "فاغنر" التي انتقلت إلى المنفى بعد انقلابها الذي أجهض في روسيا.

والتقى وزير الداخلية البيلاروسي إيفان كوبراكوف قادة في مجموعة "فاغنر" في مركز تدريب وبلور معهم "خطة عمل واضحة" لتدريب قوات مينسك. ونقل بيان لوزارة الداخلية عن كوبراكوف قوله: بالنظر إلى الوضع الصعب بالقرب من حدود الجمهورية، من الأهمية بمكان أن نكون مستعدين للرد على التحديات والتهديدات المحتملة.

أشاد الوزير "بالخبرة العملية" لمقاتلي "فاغنر" الذين شاركوا خصوصا على مدى أشهر في المعركة الطويلة الأمد والدموية في باخموت في شرق أوكرانيا.

بيلاروسيا حليفة موسكو، غير منخرطة بشكل مباشر في النزاع الدائر في أوكرانيا، لكن الجيش الروسي استخدم أراضيها ومطاراتها قواعد خلفية لمهاجمة كييف في العام 2022.

في نهاية يونيو أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنشر تعزيزات عند الحدود مع بيلاروسيا بعد الإعلان عن انتقال "فاغنر" إلى هذا البلد.

تتّهم بيلاروسيا بانتظام بولندا بممارسة استفزازات عند الحدود المشتركة بين البلدين.

اعتبرت وارسو أن تواجد مجموعة "فاغنر" في بيلاروسيا يشكّل "تهديدا محتملا" للبلدان المجاورة وأبدت عزمها على تعزيز جناحها الشرقي.

في نهاية الأسبوع أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو لنظيره الروسي فلاديمير بوتين "إبقاء" فاغنر في وسط البلاد و"ضبط" الأوضاع.

لوكاشنكو قال إن عناصر المجموعة "يطلبون الاتجاه غربا، يطلبون مني الإذن للذهاب في رحلة إلى وارسو، إلى جيشوف (في بولندا)"، مضيفا "لكن بالطبع، أنا أبقيهم في وسط بيلاروسيا، كما اتفقنا". بولندا تتحضر - أعلنت بولندا، الأسبوع الماضي، استعدادها لكل السيناريوهات بعد الإعلان عن مناورات مشتركة بين بيلاروسيا ومجموعة "فاغنر" بالقرب من الحدود معها. - قررت بولندا نقل تشكيلات عسكرية إلى شرقي البلاد بسبب التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود المجموعة في بيلاروسيا. - اعتبرت "التدريب أو التدريبات المشتركة لجيش بيلاروسيا ومجموعة فاغنر استفزازا".

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