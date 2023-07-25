العالم اليوم - بعد أعمال شغب أوقعت قتلى.. حراس تحت رحمة سجناء في الإكوادور

انتم الان تتابعون خبر بعد أعمال شغب أوقعت قتلى.. حراس تحت رحمة سجناء في الإكوادور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 01:20 صباحاً - أعلنت السلطات الإكوادورية الإثنين أن سجناء اتّخذوا نحو 90 عنصرا من حراس السجن رهائن على إثر اشتباكات بين السجناء وقعت الأحد في سجن في غواياكيل وأسفرت عن ستة قتلى.

وأشارت سلطات السجن عبر تطبيق واتساب إلى أنه "في الوقت الراهن تفيد تقارير باحتجاز 90 عنصرا من حراس السجن"، مشيرة إلى أن كل العناصر المحتجزين "بحال جيدة".

وقالت السلطات إن سجناء في 13 سجنا في مختلف أنحاء البلاد مضربون عن الطعام.

ويأتي ذلك في أعقاب أعمال عنف جديدة شهدها سجن "غواياس 1" في مدينة غواياكيل الساحلية أسفرت عن مقتل ستة سجناء، كما جرح 11 آخرون في اشتباكات بين عصابات متنافسة.

قتل جماعي وعنف لا يوصف