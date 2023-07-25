العالم اليوم - انتقام أم استثمار؟.. رونالدو يخطط لشراء لصحيفة هاجمته مرارا

انتم الان تتابعون خبر انتقام أم استثمار؟.. رونالدو يخطط لشراء لصحيفة هاجمته مرارا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وقالت صحيفة "إلبايس" الإسبانية، إن نجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، قدم عرضا للاستحواذ على مجموعة Cofina الإعلامية، التي تدير عددا من الصحف والمجلات في بلده الأم البرتغال.

ويتضمن عرض رونالدو الاستحواذ على صحيفة Correio da Manha، والتي رفض النجم البرتغالي التحدث إليها في أكثر من مناسبة، ورفع ضدها قضايا بالمحاكم لنشرها شائعات عنه خلال السنوات القليلة الماضية.

ورجحت الصحيفة الإسبانية أن يستحوذ رونالدو على المجموعة الإعلامية رغم وجود عروض أخرى منافسة أيضا.

عداء سابق