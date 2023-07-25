العالم اليوم - البيت الأبيض: لا ندعم الهجمات داخل روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 02:18 صباحاً - قال البيت الأبيض إنه لا يدعم الهجمات داخل روسيا، وذلك ردا على سؤال حول هجوم بطائرتين مسيرتين من أوكرانيا ألحق أضرارا بمبان في موسكو في وقت سابق من يوم الإثنين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين في مؤتمر صحفي "بصفة عامة لا ندعم الهجمات داخل روسيا".

وتحدثت روسيا عن اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ضد أوكرانيا بعد الضربتين اللتين نفذتهما الطائرتين المسيرتين.

ووقعت أحدهما قرب مقر وزارة الدفاع الروسية التي وصفت الهجوم بأنه "عمل إرهابي وقح".

الرد الروسي

• وزارة الخارجية الروسية، قالت يوم الإثنين، إن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قاسية ردا على الهجمات بالطائرات المسيرة التي ينفذها نظام كييف.

• أضافت الخارجية الروسية في بيان، تعليقا على هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف منشآت في موسكو والقرم:

- إن سعي الغرب وتركيزه على زيادة تفاقم الوضع "يقف وراء تصرفات أوكرانيا الوقحة".

- الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات صارمة ردا على الهجمات الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الإثنين، إحباط ما وصفته بهجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مبنيين في موسكو.

كذلك تم إحباط محاولة لتنفيذ "هجوم إرهابي" باستخدام 17 مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم، ليلة الإثنين.