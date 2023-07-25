العالم اليوم - هجوم جوي روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية

انتم الان تتابعون خبر هجوم جوي روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 03:22 صباحاً - قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما جويا على كييف في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة على تطبيق تيليغرام: "في ضواحي كييف، تعمل أنظمة الدفاع الجوي على صد الهجوم".

من جانبها ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن التحذير الأوكراني من هجوم جوي شمل محافظات تشيرنيغوف وكيريفوهراد وبولتافا وسومسك وشيركاسك وتشرنيغوف وأوديسا.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تحذير جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف في محافظات زابوروجيا وخيرسون.

وكانت روسيا قد تحدثت عن اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ضد أوكرانيا بعد الضربتين اللتين نفذتهما طائرتين مسيرتين، يوم الإثنين، ووقعت أحدهما قرب مقر وزارة الدفاع الروسية التي وصفت الهجوم بأنه "عمل إرهابي وقح".