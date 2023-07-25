العالم اليوم - قطع رأسه شقيقته وأخذها للشرطة.. تفاصيل جريمة شرف بشعة بالهند

انتم الان تتابعون خبر قطع رأسه شقيقته وأخذها للشرطة.. تفاصيل جريمة شرف بشعة بالهند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 04:19 صباحاً - فاجأ شاب هندي رجال الشرطة بعدما عرض عليهم رأس أخته التي قتلها لرغبتها بالزواج من شخص لا تريده أسرتها.

وقتل رياض البالغ من العمر 22 عاما، شقيقته عائشة (18 عاما)، في ولاية أوتار براديش، بعد هربها من منزلها برفقة الشاب الذي تريد الزواج منه تشاند بابو.

وبعد قتله لشقيقته، حمل رياض رأسها في كيس، وعرضها أمام رجال الشرطة في المخفر الواقع بقريته.

وحسبما ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز"، فإن الشرطة أوقفت رياض الذي يصرّ على أن ما قام به يندرج تحت ما يعرف بـ"جرائم الشرف".

وأثارت الحادثة استياء كبيرا في الهند، وجدلا على مواقع التواصل، ودعوات لإعادة النظر في عقوبات جرائم الشرف في البلاد.