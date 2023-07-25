العالم اليوم - كيف تتفادى الشيخوخة المبكرة؟ 8 خطوات ضرورية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:22 صباحاً - كلنا سنصل يوما ما إلى مرحلة الشيخوخة، لكن الشيخوخة المبكرة تحدث بصورة أسرع من المعدل الطبيعي، والأسباب وراء ذلك تتصل بأسلوب الحياة والبيئة المحيطة.

ما علامات الشيخوخة المبكرة؟

أبرز علامة على الشيخوخة المبكرة تظهر على الجلد مثل: التجاعيد على الوجه، والبقع العمرية، وجفاف لون البشرة وتلاشيه، بحسب موقع عيادة "كليفلاند" الطبية.

الشعر: ومن العلامات فيه تساقطه أو الشيب الذي يغزوه.

الأسباب

التعرض المكثف لأشعة الشمس والأشعة الفوق بنفسجية: يسبب هذا الأمر مشكلات في الجلد، إذ تعمل الأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس على إحداث شيخوخة الجلد بشكل أسرع من الوضع الطبيعي، وهما مسؤولان عن 90 في المئة من التغييرات المرئية على الجلد.

الضوء المرئي العالي الطاقة والأشعة الحمراء مسؤولة عن 10 في المئة من التغييرات التي تحدث في الجلد.

ويأتي الضوء العالي الطاقة من الشمس والأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية، والأشعة تحت الحمراء غير مرئية، ونشعر بها على صورة حرارة.

أما أسباب نمط الحياة فتشمل:

التدخين: السموم الموجودة في النيكوتين تحدث تغييرات كبيرة في خلايا جسكم، وتدمر الكولاجين والألياف المرنة في جلدك، بما يؤدي إلى ترهل الجلد وظهور التجاعيد.

السموم الموجودة في النيكوتين تحدث تغييرات كبيرة في خلايا جسكم، وتدمر الكولاجين والألياف المرنة في جلدك، بما يؤدي إلى ترهل الجلد وظهور التجاعيد. الأكل غير الصحي : وجدت دراسات أن الحمية الغذائية الغارقة في السكر أو الكربوهيدرات المكررة تسبب الشيخوخة المبكرة، في حين أن الحمية المليئة بالخضار والفاكهة تمنع التغييرات المبكرة في الجلد.

: وجدت دراسات أن الحمية الغذائية الغارقة في السكر أو الكربوهيدرات المكررة تسبب الشيخوخة المبكرة، في حين أن الحمية المليئة بالخضار والفاكهة تمنع التغييرات المبكرة في الجلد. الكحول: الإدمان على الكحول يمكن أن يجفف الجلد ويدمره بمرور الوقت، بما يقود إلى الشيخوخة المبكرة.

الإدمان على الكحول يمكن أن يجفف الجلد ويدمره بمرور الوقت، بما يقود إلى الشيخوخة المبكرة. النوم غير الكافي: إن النوم غير الكافي يجعل الخلايا تشيخ بسرعة أكبر.

إن النوم غير الكافي يجعل الخلايا تشيخ بسرعة أكبر. الضغوط النفسية: عندما تكون متوترا، يعمل الدماغ على ضخ مادة الكورتيزول، وهو هرمون خاص بالقلق، يمنع إنتاج مادتين مهمتين لنضارة الجلد وهما الكولاجين سينثيز هيالورونان.

ما يمكنك فعله من أجل وقف أو منع الشيخوخة المبكرة؟