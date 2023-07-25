العالم اليوم - اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بالربع الثاني رغم تراجع الصادرات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:22 صباحاً - سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نمو بوتيرة أسرع قليلا في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بما كان عليه في الربع الأول على الرغم من تراجع الصادرات، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وقال البنك المركزي الكوري، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، ارتفع بمقدار 0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بعد زيادته بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول.

ويسير الاقتصاد الكوري على وتيرة التعافي منذ انكماشه بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من هذا العام.

وانخفض الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي بنسبتي 0.1 بالمئة و1.9 بالمئة على التوالي. وتراجعت الصادرات والواردات بنسبتي 1.8 بالمئة و4.2 بالمئة على التوالي.

وتوسع الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني وهي نفس نسبة النمو على أساس سنوي في الربع الأول.