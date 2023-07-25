العالم اليوم - أنقرة تقيد حركة "الإخوان" .. والتنظيم أمام مصير مجهول

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:20 صباحاً - أنقرة تقيد حركة "الإخوان".. والذعر يلازم أعضاءَ التنظيم هناك، خطوات تتوالى وتتوازى مع مسار ثابت لتطوير العلاقات بين تركيا ومصر، مسار بحسب مراقبين، يقوم على تقديم مصالح البلديْن بعيدا عن حسابات التنظيم وأجُنداته الخارجية.

أنباء تؤكدها، تحركاتٌ على الأرض تفيد باعتقالات في صفوف أعضاء التنظيم، وفرض قيود على تحويلاتهم المالية خارج تركيا، وتوقيف المخالفين، واعتقال آخرين تمهيدا لترحيلهم.

في المقابل، تُرك البابُ مُوارَبا لفسح المجال لعناصر تنظيم الإخوان للهروب، إلى منفى اختياري جديد.

فما الأثر الذي تتركه هذه التحركاتُ على نشاط التنظيم في المديَيْنِ القريب والبعيد؟

قال الخبير في شؤون الجماعات المتشددة سامح عيد في حديث مع "دوت الخليج":

