العالم اليوم - بعد التحول لـ "X".. لماذا تقف الشرطة تحت مقر شركة ماسك؟

انتم الان تتابعون خبر بعد التحول لـ "X".. لماذا تقف الشرطة تحت مقر شركة ماسك؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:20 صباحاً - مع ظهور علامة "إكس" لدى كل مستخدمي منصة "تويتر" سابقا، يبدو أن استبدال شعار التطبيق القديم على المبنى المخصص للشركة في سان فرانسيسكو قد يستغرق بعض الوقت.

وظهرت الشرطة بعد ظهر الإثنين، أمام مبنى الشركة خلال محاولات لإزالة حروف "تويتر" من اللافتة الضخمة المثبتة على المبنى.

والمشكلة حسبما وصفها المتواجدون في المكان أن الرافعات المخصصة لإزالة الشعار القديم على جدار ضخم للشركة عرقلت حركة المرور.

وقالت شرطة سان فرانسيسكو لموقع "إنسايدر" إن الضباط حضروا إلى المكان بعد علمهم بأن عمليات الإزالة قد تؤدي إلى إغلاق الشارع وتعرقل حركة السير.

وقال أحد العاملين في محيط المكان، إن العمال أزالوا بعض أحرف الشعار ولم يبق منه سوى حرفي "er".

ماذا حدث في "تويتر"؟