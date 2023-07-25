العالم اليوم - فائزة "المليار دولار".. كذبت بهدف الظهور على شاشة التلفزيون

انتم الان تتابعون خبر فائزة "المليار دولار".. كذبت بهدف الظهور على شاشة التلفزيون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:20 صباحاً - ضجت وسائل الإعلام حول العالم بخبر فوز امرأة أميركية بمبلغ مليار دولار، بعد سحب رقمها في الجائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" الأميركي، إلا أن حفيدة صاحب المتجر الذي وقعت فيه الحادثة اتهمتها بالكذب.

وبحسب "ديلي ميل"، قالت ساراي بالاسيوس، حفيدة نابور هيريرا، إن "المرأة لم تفز بالجائزة الكبرى، لست متأكدة من سبب قيامها بذلك، أعتقد أنها فقط أرادت الظهور على شاشة التلفزيون".

وأضافت: "لا نعرف من الفائز حتى الآن. لم يطالب أحد بالجائزة".

من جانبه، قال الجد صاحب المتجر إنه باع تذاكر اليانصيب للسكان المحليين الذين يعيشون في الحي، ولم يبع تلك المرأة أي تذكرة.

تفاصيل الحادثة