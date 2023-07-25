العالم اليوم - مؤشر نيكي الياباني يغلق منخفضا بقيادة أسهم التكنولوجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:20 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا في ختام جلسة، الثلاثاء، وتصدرت الخاسرين أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر إذ تأثر الإقبال على المخاطرة بالحذر قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة من بنوك مركزية عالمية كبرى منها بنك اليابان المركزي.

وانخفض نيكي 0.06 بالمئة ليغلق عند 32682.51 نقطة، وذلك بعدما بلغ التراجع في وقت سابق من الجلسة 0.6 بالمئة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.18 بالمئة عند 2285.38 نقطة.

وتشير التوقعات بشكل كبير إلى أن بنك اليابان المركزي سيبقي على سياسته بتبني أسعار فائدة شديدة الانخفاض دون تغيير في اجتماعه الذي يبدأ غدا الخميس ويستمر يومين.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة النقدية غدا الأربعاء.